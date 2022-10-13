Епанчинцев: не хватило свежести, наглости, чтобы как минимум сравнять счёт
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение в матче с омским «Авангардом» (1:4).
«Первый период стал определяющим в матче, никак не удаётся начало встречи, всё время пытаемся догонять соперника, проигрывая в счёте. Во втором периоде были неплохие моменты, может, игра перевернулась бы, но забили и смогли вернуться в игру. Перешли на игру в три звена, не хватило свежести, наглости, чтобы как минимум сравнять счёт. Благодарен ребятам, что до конца работали», — цитирует слова Епанчинцева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Следующий матч «Авангард» проведёт дома с «Адмиралом» 15 октября в 14:00 мск. Хабаровский «Амур» сыграет с «Барысом» в гостях 15 октября в 14:00 мск.
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