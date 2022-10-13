«Ну представьте его в единоборствах с Андроновым?» Ротенберг — об отсутствии Мичкова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, почему отсутствовал Матвей Мичков в игре с «Локомотивом» (1:3).

«Почему не играл Мичков? Ну представьте Мичкова или Бучельникова в единоборствах с Сергеем Андроновым? Будет непросто ребятам, которые весят 75–80 килограммов. Отталкиваемся от соперника и готовим ребят физически, чтобы они были готовы. Не дай бог, получат травму. Игра кость в кость – это здорово, главное, чтобы всё было по правилам. Нам нужен честный, агрессивный хоккей. Совместными усилиями будем улучшать детали, чтобы не было грязи.

Прохоркина мы все ждём. В идеальном мире сегодня были бы и Прохоркин, и Зыков, и Пашнин. Ситуация как есть. На сегодня у нас есть варианты – Моисеев и другие ребята, которые могут играть в центре, есть резервы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.