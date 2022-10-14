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«Вегас» всухую обыграл «Чикаго». «Лос-Анджелес» потерпел второе поражение подряд

«Вегас» всухую обыграл «Чикаго». «Лос-Анджелес» потерпел второе поражение подряд
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.

В составе «рыцарей» автором единственной заброшенной шайбы стал Пол Коттер, отличившийся с передачи Зака Уайтклауда в середине второго периода. Залогом победы «Вегаса» в этом матче стала безупречная игра голкипера Логана Томпсона, отразившего все 27 бросков по воротам. У его визави из «Чикаго» Алекса Стэлока – 36 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2022, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Коттер (Уайтклауд) – 28:44 (5x5)

В заключительном матче игрового дня «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду проиграл «Сиэтл Кракен» — 1:4. В составе гостей отличились Джейден Шварц, Брэндон Танев, Александер Веннберг и Адам Ларссон, а за «Кингз» забросил Алекс Иафалло.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2022, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Шварц (Эберле, Бураковски) – 05:21 (5x4)   1:1 Иафалло – 07:43 (5x4)   1:2 Танев (Борген) – 26:08 (5x5)   1:3 Веннберг (Бенирс, Бьёркстранд) – 33:08 (5x5)   1:4 Ларссон – 58:59 (en)
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