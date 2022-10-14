«Вегас» всухую обыграл «Чикаго». «Лос-Анджелес» потерпел второе поражение подряд

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.

В составе «рыцарей» автором единственной заброшенной шайбы стал Пол Коттер, отличившийся с передачи Зака Уайтклауда в середине второго периода. Залогом победы «Вегаса» в этом матче стала безупречная игра голкипера Логана Томпсона, отразившего все 27 бросков по воротам. У его визави из «Чикаго» Алекса Стэлока – 36 сейвов.

В заключительном матче игрового дня «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду проиграл «Сиэтл Кракен» — 1:4. В составе гостей отличились Джейден Шварц, Брэндон Танев, Александер Веннберг и Адам Ларссон, а за «Кингз» забросил Алекс Иафалло.