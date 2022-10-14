«Вегас» всухую обыграл «Чикаго». «Лос-Анджелес» потерпел второе поражение подряд

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.
В составе «рыцарей» автором единственной заброшенной шайбы стал Пол Коттер, отличившийся с передачи Зака Уайтклауда в середине второго периода. Залогом победы «Вегаса» в этом матче стала безупречная игра голкипера Логана Томпсона, отразившего все 27 бросков по воротам. У его визави из «Чикаго» Алекса Стэлока – 36 сейвов.
В заключительном матче игрового дня «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду проиграл «Сиэтл Кракен» — 1:4. В составе гостей отличились Джейден Шварц, Брэндон Танев, Александер Веннберг и Адам Ларссон, а за «Кингз» забросил Алекс Иафалло.
- 14 октября 2022
-
08:25
-
08:09
-
07:47
-
07:39
-
07:25
-
07:09
-
07:07
-
06:43
-
06:18
-
06:06
-
06:05
-
05:43
-
05:40
-
05:27
-
05:26
-
05:16
-
04:56
-
04:48
-
04:37
-
04:23
-
03:48
-
03:25
-
02:14
-
01:58
-
01:47
-
01:33
- 13 октября 2022
-
23:59
-
23:53
-
23:50
-
23:41
-
23:36
-
23:27
-
23:27
-
23:01
-
22:56