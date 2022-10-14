Панарин лидирует в гонке бомбардиров НХЛ, Ничушкин возглавляет список снайперов лиги

После очередного игрового дня в НХЛ нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин имеет в своём активе пять очков. Российский форвард делит первое место в списке бомбардиров лиги с нападающим «Колорадо» Микко Рантаненом.

Другой российский нападающий «Колорадо», Валерий Ничушкин, оформил сегодня свою третью шайбу в матче с «Калгари». Уроженец Челябинска делит первое место в гонке снайперов НХЛ с капитаном «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом и швейцарским нападающим «Нэшвилла» Нино Нидеррайтером.

«Рейнджерс» в двух матчах одержали две победы над сильными соперниками, действующий чемпион «Колорадо» выиграл одну встречу из двух.

Следующий матч «Рейнджерс» проведут на выезде 15 октября с «Виннипегом». Начало матча – в 3:00 мск. «Колорадо» поедет в гости к «Миннесоте», где 18 октября в 3:00 мск начнёт матч с «дикарями».