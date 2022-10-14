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Финалист Кубка Гагарина Дронов начнёт тренироваться с «Металлургом» с 15 октября

Финалист Кубка Гагарина Дронов начнёт тренироваться с «Металлургом» с 15 октября
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Двукратный финалист Кубка Гагарина в составе «Металлурга» защитник Григорий Дронов должен приступить к тренировкам в составе магнитогорской команды с 15 октября. Об этом рассказал вице-президент клуба Сергей Ласьков.

«Предварительная договорённость есть, он решил в этом году вернуться. Мы подали запрос, теперь посмотрим, как там отработают, чтобы его трансферная карта из США попала в нашу федерацию. Сам Григорий должен сегодня ночью прилететь в Магнитогорск и завтра приступить к тренировкам», — цитирует Ласькова ТАСС.

Защитник провёл шесть сезонов в составе «Металлурга» и играл в финалах плей-офф КХЛ в 2017 и 2022 годах. В начале октября 24-летний игрок обороны заключил контракт с «Каролиной», но через два дня он был расторгнут по соглашению сторон.

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