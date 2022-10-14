Вайсфельд призвал не торопиться с выводами о плохом старте «Вашингтона» и Овечкина в НХЛ

Хоккейный эксперт и бывший судья Леонид Вайсфельд высказался о старте «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ и игре 30-летнего нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Вашингтон» неудачно начал сезон? Как можно по двум турам вообще сказать? Вспомните, «Нефтехимик» у нас первые 10 матчей проиграл, а потом шесть выиграл. Сможет ли Панарин забить в нынешнем сезоне больше Овечкина? Я не такой крутой специалист, чтобы определить это по двум турам (смеётся)», — приводит слова Вайсфельда Legalbet.

Напомним, «Вашингтон» выдал худший старт сезона НХЛ за последние 10 лет, проиграв оба матча. Александр Овечкин набранными баллами не отметился, заработав показатель полезности «-3». Следующий матч «Вашингтон» проведёт дома 16 октября с «Монреалем».