Главный тренер «Северстали» Разин дисквалифицирован на один матч за критику судей

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин дисквалифицирован на один матч за критику судей после матча с московским «Динамо», сообщает пресс-служба КХЛ.

«По окончании матча «Динамо» (Москва) – «Северсталь» главный тренер гостей Андрей Разин допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением пп. 1.24 п.1 ст.55 Спортивного регламента КХЛ. В соответствии с п.39 ст.30 Дисциплинарного регламента КХЛ на клуб накладывается денежный штраф, а на главного тренера команды Андрея Разина налагается одноматчевая дисквалификация», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Напомним, ранее Разин уже получал штраф в размере 300 тысяч рублей за критику судей в матче с «Автомобилистом». Тогда на последних минутах встречи при равном счёте судья дал удаление, которое реализовал екатеринбургский клуб, тем самым одержав победу в матче.

Сегодня, 14 октября, череповецкая команда сыграет в Мытищах с «Куньлунем».