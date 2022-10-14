Главный тренер «Северстали» Разин дисквалифицирован на один матч за критику судей

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин дисквалифицирован на один матч за критику судей после матча с московским «Динамо», сообщает пресс-служба КХЛ.
«По окончании матча «Динамо» (Москва) – «Северсталь» главный тренер гостей Андрей Разин допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением пп. 1.24 п.1 ст.55 Спортивного регламента КХЛ. В соответствии с п.39 ст.30 Дисциплинарного регламента КХЛ на клуб накладывается денежный штраф, а на главного тренера команды Андрея Разина налагается одноматчевая дисквалификация», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.
Напомним, ранее Разин уже получал штраф в размере 300 тысяч рублей за критику судей в матче с «Автомобилистом». Тогда на последних минутах встречи при равном счёте судья дал удаление, которое реализовал екатеринбургский клуб, тем самым одержав победу в матче.
Сегодня, 14 октября, череповецкая команда сыграет в Мытищах с «Куньлунем».
- 14 октября 2022
-
14:26
-
14:20
-
14:07
-
13:56
-
13:37
-
13:12
-
12:38
-
12:25
-
12:10
-
12:04
-
11:50
-
11:10
-
10:58
-
10:35
-
10:21
-
10:04
-
09:39
-
09:23
-
09:13
-
08:44
-
08:30
-
08:25
-
08:09
-
07:47
-
07:39
-
07:25
-
07:09
-
07:07
-
06:43
-
06:18
-
06:06
-
06:05
-
05:43
-
05:40
-
05:27