В матче «Автомобилист» — «Ак Барс» произошло две драки за период

В эти минуты на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» принимает «Ак Барс». К началу третьего периода счёт 1:1.

Во втором периоде состоялось сразу две драки. На 26-й минуте встречи между защитником «Ак Барса» Никитой Евсеевым и форвардом «Автомобилиста» Патрисом Кормье состоялось мощное побоище. Канадец силовым приёмом встретил россиянина, после чего хоккеисты сцепились. Кормье нанёс несколько ударов, а затем повалил соперника на лёд. Каждого удалили на пять минут.

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На 38-й минуте состоялась вторая драка. На этот раз сцепились Никита Лямкин и Василий Филяев. Сражение не продлилось долго, после нескольких ударов судьи разняли хоккеистов. Каждому также выписали по пять минут штрафа.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».