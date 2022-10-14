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«Северсталь» без Разина обыграла «Куньлунь», прервав победную серию китайской команды

«Северсталь» без Разина обыграла «Куньлунь», прервав победную серию китайской команды
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В Мытищи на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором китайский «Куньлунь Ред Стар» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (2:1, 2:1, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2022, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 5
Северсталь
Череповец
1:0 Броссо (Поллок) – 07:00 (5x4)   1:1 Абросимов (Вовченко) – 10:09 (5x5)   1:2 Морозов (Гераськин, Пресс) – 13:14 (5x4)   2:2 Броссо (Челиос, Пу) – 28:23 (5x4)   2:3 Пилипенко (Пресс, Петунин) – 30:25 (5x5)   2:4 Тимашов (Лишка, Гуслистов) – 34:25 (5x5)   3:4 Ип (Верек, Родевальд) – 57:36 (5x5)   3:5 Моисеев (Колмыков, Думбадзе) – 58:17 (en)

На восьмой минуте Девин Броссо с передачи Бретта Поллока вывел китайскую команду вперёд. На 11-й минуте Руслан Абросимов после паса Даниила Вовченко сравнял счёт. Ещё через три минуты Егор Морозов реализовал большинство — 2:1. На 29-й минуте Девин Броссо оформил дубль и сравнял счёт. Через две минуты Кирилл Пилипенко в третий раз поразил ворота «Куньлуня». На 35-й минуте Николай Тимашов забросил четвёртую шайбу. В конце встречи команды обменялись голами в исполнении Брэндона Ипа и Дмитрия Моисеева.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что этот матч из-за дисквалификации пропускал главный тренер череповчан Андрей Разин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в гостях сыграет с «Сочи». «Куньлунь» примет «Спартак». Оба матча состоятся 16 октября.

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