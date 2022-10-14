«Он хочет быть верным России». Генменеджер «Вашингтона» — о беседе с Овечкиным по Украине

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, что беседовал с российским капитаном команды Александром Овечкиным по поводу ситуации на Украине. Как отмечает The Athletic, во время ответа представитель «столичных» тщательно подбирал слова.

«Я не знаю, как он обрабатывает всё это в своём уме. Он хочет быть верным своей стране. Я понимаю, что там происходит. У меня есть своя точка зрения… но я не знаю, как на это смотрят все российские игроки в целом», — приводит слова Маклеллана The Athletic.

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой в Национальной хоккейной лиге уверены, что Овечкин не поддерживает спецоперацию России на Украине. Об этом высказывался заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

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