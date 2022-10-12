В НХЛ уверены, что Овечкин не поддерживает спецоперацию

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли высказался о ситуации российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Кроме того, он высказался о фото капитана «столичных» с Владимиром Путиным в одной из социальных сетей.
«Александр находится в очень сложной ситуации. Он не согласен со спецоперацией (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Он хочет мира, но у него семья в России. Фото с Путиным уже много лет висит в его социальных сетях, и сменить его в ответ на происходящее в Украине было бы политическим заявлением. Я должен отметить, что то, как Алекс говорил о спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), удовлетворило средства массовой информации в Северной Америке», — приводит слова Дэйли Hospodářske noviny.
- 12 октября 2022
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