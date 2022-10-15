Защитник «Тампы» Эрик Чернак вылетел на скамейку «Коламбуса» после толчка соперника
Поделиться
В ночь на 15 октября на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Гости победили со счётом 5:2. По ходу матча произошёл занимательный эпизод со словацким защитником гостей Эриком Чернаком.
После толчка плечом в плечо от нападающего «Коламбуса» Джастина Дэнфорта Чернак кувырком вылетел за бортовое ограждение прямо на скамейку запасных соперника.
ВИДЕО данного фрагмента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, в данной игре российские хоккеисты «Тампы» Вячеслав Наместников и Михаил Сергачёв в общей сложности записали на свой счёт четыре результативные передачи.
Комментарии
- 15 октября 2022
-
06:32
-
06:08
-
05:49
-
05:40
-
04:47
-
04:45
-
04:17
-
03:00
-
02:42
-
00:12
- 14 октября 2022
-
23:55
-
23:48
-
23:19
-
23:05
-
22:50
-
22:33
-
22:30
-
22:05
-
21:55
-
21:51
-
21:50
-
21:19
-
20:50
-
20:23
-
20:21
-
20:08
-
20:06
-
19:50
-
19:48
-
19:30
-
19:28
-
19:15
-
18:46
-
18:45
-
18:14
Партнерский контент