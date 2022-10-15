Защитник «Тампы» Эрик Чернак вылетел на скамейку «Коламбуса» после толчка соперника

В ночь на 15 октября на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Гости победили со счётом 5:2. По ходу матча произошёл занимательный эпизод со словацким защитником гостей Эриком Чернаком.

После толчка плечом в плечо от нападающего «Коламбуса» Джастина Дэнфорта Чернак кувырком вылетел за бортовое ограждение прямо на скамейку запасных соперника.

ВИДЕО данного фрагмента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, в данной игре российские хоккеисты «Тампы» Вячеслав Наместников и Михаил Сергачёв в общей сложности записали на свой счёт четыре результативные передачи.