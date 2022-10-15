«Ребята были заряжены». Нападающий «Тампа-Бэй» Наместников — о победе над «Коламбусом»
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:2).
«Всякий раз, когда вы успешно отзащищались при игре «3 на 5», это воодушевляет команду и даёт вам энергию. Ребята были заряжены на скамейке запасных, нам просто нужно было довести игру до победы», — приводит слова Наместникова официальный сайт НХЛ.
В конце второго периода «Коламбус» получил возможность сыграть в большинстве в формате «пять на три» после удаления Брэндона Хагела и Ника Пола, однако хоккеисты «Блю Джэкетс» не смогли воспользоваться преимуществом.
В следующем матче «Тампа-Бэй» 16 октября сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» в этот же день встретится с «Сент-Луисом».
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