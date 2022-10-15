Нападающий «Рейнджерс» неудачно упал ухом на конёк соперника и покинул площадку

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Карпентер во втором периоде сегодняшнего матча с «Виннипегом» получил порез уха и на площадку не вернулся.

Инцидент произошёл на 33-й минуте матча, при столкновении у борта с защитником «Виннипега» Диланом Демело нападающий «Рейнджерс» Карпентер неудачно упал ухом на конёк соперника. После смены у форварда гостей наблюдалось обильное кровотечение в районе уха, и нападающий ушёл в раздевалку до конца матча.

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В прошедшем матче «Виннипег» одержал победу со счётом 4:1. За пять минут до конца третьего периода счёт был равным, но форвард хозяев Сэм Ганье вывел свою команду вперёд, забив победный гол в матче. В следующем матче «Рейнджерс» 18 октября на домашнем льду примут «Анахайм». «Виннипег» в этот же день на выезде встретится с «Далласом».