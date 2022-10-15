Нападающий «Авангарда» Корбан Найт выведен из списка травмированных
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Нападающий «Авангарда» Корбан Найт выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба КХЛ. Канадский форвард получил повреждение в самом начале матча с ХК «Сочи» 21 сентября, отыграв лишь 18 секунд.
32-летний канадский центральный нападающий за девять матчей текущего сезона набрал пять очков — забил два гола и отдал три результативные передачи. На счету нападающего четыре минуты штрафа. В прошлом регулярном сезоне КХЛ форвард выступал за «Авангард», где в 47 матчах набрал 48 очков — забил 18 голов и отдал 30 результативных передач. В плей-офф на счету нападающего 13 матчей и семь (3+4) набранных очков.
В список травмированных внесены нападающие: Ю Сато («Торпедо»), Артём Гареев («Адмирал») и Иван Чехович («Локомотив»).
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