Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт выведен из списка травмированных

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт выведен из списка травмированных
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба КХЛ. Канадский форвард получил повреждение в самом начале матча с ХК «Сочи» 21 сентября, отыграв лишь 18 секунд.

32-летний канадский центральный нападающий за девять матчей текущего сезона набрал пять очков — забил два гола и отдал три результативные передачи. На счету нападающего четыре минуты штрафа. В прошлом регулярном сезоне КХЛ форвард выступал за «Авангард», где в 47 матчах набрал 48 очков — забил 18 голов и отдал 30 результативных передач. В плей-офф на счету нападающего 13 матчей и семь (3+4) набранных очков.

В список травмированных внесены нападающие: Ю Сато («Торпедо»), Артём Гареев («Адмирал») и Иван Чехович («Локомотив»).

Новость по теме
Стали известны сроки восстановления форварда «Авангарда» Найта после травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022