Стали известны сроки восстановления форварда «Авангарда» Найта после травмы

Как стало известно «Чемпионату», ведущий центральный нападающий «Авангарда» Корбан Найт выбыл из строя на срок от трёх до четырёх недель из-за травмы нижней части тела. Канадский форвард получил повреждение в самом начале матча с ХК «Сочи», отыграв лишь 18 секунд. После этого хоккеист не появлялся на площадке.

32-летний канадский центральный нападающий за девять матчей текущего сезона набрал пять очков — забил два гола и отдал три результативные передачи. На счету нападающего четыре минуты штрафа.

В прошлом регулярном сезоне КХЛ форвард выступал за «Авангард», где в 47 матчах набрал 48 очков — забил 18 голов и отдал 30 результативных передач. В плей-офф на счету нападающего 13 матчей и семь (3+4) набранных очков.