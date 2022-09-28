Стали известны сроки восстановления форварда «Авангарда» Найта после травмы
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Как стало известно «Чемпионату», ведущий центральный нападающий «Авангарда» Корбан Найт выбыл из строя на срок от трёх до четырёх недель из-за травмы нижней части тела. Канадский форвард получил повреждение в самом начале матча с ХК «Сочи», отыграв лишь 18 секунд. После этого хоккеист не появлялся на площадке.
32-летний канадский центральный нападающий за девять матчей текущего сезона набрал пять очков — забил два гола и отдал три результативные передачи. На счету нападающего четыре минуты штрафа.
В прошлом регулярном сезоне КХЛ форвард выступал за «Авангард», где в 47 матчах набрал 48 очков — забил 18 голов и отдал 30 результативных передач. В плей-офф на счету нападающего 13 матчей и семь (3+4) набранных очков.
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