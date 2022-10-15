Защитник «Ак Барса» Лямкин: мы понимаем, что нам нужно переламывать ситуацию

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (1:2 Б). Казанский клуб потерпел пятое поражение подряд.
«Как реализовывать больше моментов? Это придёт через работу, нужно переломить текущую чёрную полосу. Нужно выиграть один матч, а затем идти ступенька за ступенькой вперёд. Нужна победа, вот и всё.
Было много эмоций в игре? Не то чтобы плей-офф, просто мы понимаем, что нам нужно переламывать ситуацию. Все готовы физически, все хотят выиграть, просто не идёт шайба в ворота. Очень много моментов, надо переламывать. К характеру вопросов нет», — цитирует защитника официальный сайт клуба.
В прошедшем матче игрок обороны провёл драку с хоккеистом «Автомобилиста» Василием Филяевым. Сражение не продлилось долго, после нескольких ударов судьи разняли хоккеистов. Каждому выписали по пять минут штрафа.
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