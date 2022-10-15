Чирлидерша зажигала с флагами, «Сибирь» добывала победу. Фото матча с «Динамо»
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15 октября в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Сибирь» одержала победу над «Динамо» по буллитам. Встреча завершилась со счётом 4:3 Б (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0).
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Сибирь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
По ходу матча гости отыгрались со счёта 1:3. Одновременно с окончанием овертайма москвичи забросили шайбу, однако она не была засчитана, так как время игры истекло. Победный буллит забил Вячеслав Основин.
Следующий матч «Динамо» на домашней площадке проведёт с ЦСКА. «Сибирь» в Нижнекамске встретится с «Нефтехимиком». Оба матча пройдут 17 октября.
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