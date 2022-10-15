Форвард «Миннесоты» Цуккарелло рассказал о забавной традиции Капризова

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесоты» Матс Цуккарелло рассказал, что его одноклубник Кирилл Капризов поёт песни перед сном для дочери Матса.

«Это является вечерней традицией [для Капризова] – звонить по видеосвязи Матсу и желать его дочери спокойной ночи. Цуккарелло говорит: «Он поёт для неё каждый вечер. Он дядя Кирилл», – написал журналист The Athletic Майкл Руссо.

Кирилл Капризов в матче-открытии сезона-2022/2023 с командой «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:7) отдал одну результативную передачу на Матса Цуккарелло, заработал показатель эффективности «-4» за 21 минуту 6 секунд проведённого времени на льду.

Всего за карьеру в НХЛ Капризов принял участие в 137 матчах, в которых записал в свой актив 74 гола и сделал 86 результативных передач при коэффициенте полезности «+33».