Скабелка: хотим играть на своих местах, но при этом всегда находиться на линии броска

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал уверенную победу над «Амуром» (5:1).

«В первом периоде неплохо в каких-то моментах играли, но позволяли немного небрежные решения принимать при начале атаки. Особенно когда получили игру в численном большинстве. Вместо того чтобы увеличить преимущество, дали сопернику возможность почувствовать, зацепиться за игру.



Но спасибо команде за хорошую реакцию на перерыв. Во втором периоде мы уже вышли с другой энергией. Здорово играли в зоне атаки, хорошие голы забили, ещё могли забивать.



А третьем периоде уже, наверное, и мы попросили ребят сыграть строго, не дать сопернику возможности что-то сделать в нашей зоне, и при этом ждали контратаки. Здесь уже как-то, скажем так, хотели довести дело до победы. Спасибо ребятам, спасибо болельщикам за этот матч. Готовимся к «Торпедо».

Количество блокированных бросков больше 20. Можно ли говорить о самоотверженности, с которой команда выходит на игру? Конечно, я хочу поблагодарить ребят за это. Но не думаю, что это самоотверженность. Стоять на линии броска — это такой технический элемент. Хотим, чтобы это было нашей системой игры в обороне — играть на своих местах, но при этом всегда находиться на линии броска.

Я бы не стал на Никите Михайлисе заострять внимание. Он свои голы ещё забьёт, и забьёт достаточно много. Я уже говорил, что он приносит команде пользу во всех компонентах. Бывают разные периоды и моменты у игроков. Даже у самых лучших бомбардиров бывают отрезки, когда они просто не забивают», — цитирует Скабелку shaiba.kz.