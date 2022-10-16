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Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» одержать первую победу в сезоне НХЛ

Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» одержать первую победу в сезоне НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Конор Шири, Энтони Манта и Ти Джей Оши. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились результативными передачами. Российский защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

В составе «Монреаля» отличился Ник Судзуки. Российский нападающий Евгений Дадонов не отметился результативными действиями.

Отметим, для «Вашингтона» эта победа стала первой в новом сезоне НХЛ. Ранее команда потерпела два поражения подряд. «Монреаль», в свою очередь, потерпел второе поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Чекай, Кофилд) – 22:01 (5x5)   1:1 Шири (Дженсен, ван Римсдайк) – 29:02 (5x5)   2:1 Манта (Кузнецов, Оши) – 31:43 (5x5)   3:1 Оши (Овечкин, Строум) – 35:20 (5x4)
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