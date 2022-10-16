Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» одержать первую победу в сезоне НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Конор Шири, Энтони Манта и Ти Джей Оши. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились результативными передачами. Российский защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

В составе «Монреаля» отличился Ник Судзуки. Российский нападающий Евгений Дадонов не отметился результативными действиями.

Отметим, для «Вашингтона» эта победа стала первой в новом сезоне НХЛ. Ранее команда потерпела два поражения подряд. «Монреаль», в свою очередь, потерпел второе поражение кряду.