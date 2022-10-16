«Он не жалуется». Владелец «Миннесоты» высказался о перспективах Капризова в НХЛ на 10 лет

Владелец «Миннесоты Уайлд» Крейг Леопольд поделился мыслями о перспективах российского нападающего клуба Кирилла Капризова в Национальной хоккейной лиге. Форвард уже побил ряд важнейших клубных рекордов.



«Честно говоря, я не сижу и не думаю о том, что он сделает для нас. Но я уже понимаю, что он сделал для нас. Я слежу за его способностями и уровнем мастерства, он такой хороший парень. Он не жалуется. У него улыбка на лице. Наши парни из отдела маркетинга говорят с ним о том, что нужно делать, и он полностью соглашается. Приятно иметь такого игрока, который, как мы верим, войдёт — если уже не вошёл — в пятёрку лучших игроков этой лиги. Он будет в пятёрке лучших игроков в течение следующих 10 лет», — приводит слова Леопольда The Athletic.

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