Американские журналисты не сомневаются, что Капризов станет лучшим бомбардиром «Миннесоты»

Журналисты официального сайта НХЛ выпустили топ самых смелых предсказаний о каждой из команд лиги на будущий сезон. В список попало сразу несколько предсказаний о российских хоккеистах.

Так, по мнению североамериканских обозревателей, российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский может уступить своему конкуренту по позиции Спенсеру Найту по количеству побед и шат-аутов в регулярном чемпионате НХЛ. Американцу пророчат место в топ-5 по каждой из категорий.

Журналисты высказались и о «Миннесоте Уайлд». Они не сомневаются, что российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов финиширует первым в клубной гонке бомбардиров «Уайлд». На второе же место поставили центрального нападающего Йоэля Эрикссона Эка, которому прогнозируют 75+ очков и место в топ-5 по количеству голов в большинстве (16+).