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«Даже ничего не сказал». Знарок заступился за Разина, критиковавшего судейство

«Даже ничего не сказал». Знарок заступился за Разина, критиковавшего судейство
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал своё общение с судьями, а также заступился за главного тренера череповецкой «Северстали» Андрея Разина.

«Почему спорил с судьями? Я всегда с ними спорю. Характер такой. Сейчас Разин высказался, в принципе, даже ничего не сказал. Просто ничего не сказал. Я специально прослушал всё интервью, и как-то вот отреагировали неадекватно на это всё. Может быть, с другой стороны надо реагировать», – передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, сегодня «Ак Барс» проиграл в гостях челябинскому «Трактору» 2:5. Это поражение стало шестым подряд. Таким образом, «Ак Барс» установил антирекорд клуба по продолжительности серии без побед.

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