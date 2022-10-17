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«Я ошибся». Словацкий хоккеист рассказал о том, как покинул Россию и КХЛ

«Я ошибся». Словацкий хоккеист рассказал о том, как покинул Россию и КХЛ
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Словацкий нападающий Самуэль Бучек, во второй половине сентября покинувший «Нефтехимик», подписал контракт с чешским хоккейным клубом «Оцеларжи Тршинец» и высказался об отъезде из КХЛ.

«Я ошибся. Я поверил, что получу достаточно времени и возможностей, чтобы вернуться в форму после травмы и стать полезным хоккеистом. Этого не произошло. Я хочу смотреть вперёд, делать всё возможное для новой команды и развивать свою карьеру. Это огромный вызов, в котором я хочу и должен добиться успеха», — приводит слова нападающего Sport.cz.

Напомним, Самуэль Бучек перешёл в нижнекамскую команду летом. В начале сезона наставник «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказывал, что словацкий нападающий пришёл в клуб «без предсезонной подготовки, и видно, что ему тяжело вкатиться». После отъезда из России хоккеист говорил, что не жалеет о переходе в КХЛ.

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