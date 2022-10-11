Экс-защитник СКА: когда началась спецоперация, решение уехать из России далось легко
Поделиться
Бывший шведский защитник СКА и «Сочи» Давид Рундблад высказался об отъезде из России. Кроме того, хоккеист поделился мыслями об уровне игры в Континентальной хоккейной лиге.
«В КХЛ слишком большая разница в уровнях. Лучшие команды играют интересно, а команды из низших каст в основном сосредотачиваются на защите. В «Сочи» не было места для творческой игры. Хорошо, что тренеры нам разрешали хотя бы заходить в зону атаки.
Я ещё в прошлом сезоне знал, что не собираюсь продолжать выступление в КХЛ. Когда Россия начала спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»), решение уехать далось легко. Уехать из России было проще», — приводит слова Рундблада Ilta-Sanomat.
Новость по темеЭкс-игрок «Йокерита»: просто счастлив, что смог покинуть КХЛ. Это разочаровывающее время
Комментарии
- 11 октября 2022
-
23:57
-
23:51
-
23:31
-
23:15
-
23:07
-
23:02
-
22:45
-
22:38
-
22:33
-
22:31
-
22:28
-
22:25
-
22:11
-
21:58
-
21:47
-
21:32
-
21:23
-
21:16
-
21:00
-
20:57
-
20:36
-
20:33
-
20:25
-
20:16
-
19:40
-
19:31
-
19:13
-
19:05
-
19:00
-
18:57
-
18:49
-
18:31
-
18:20
-
17:57
-
17:52
Партнерский контент