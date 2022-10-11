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Экс-защитник СКА: когда началась спецоперация, решение уехать из России далось легко

Экс-защитник СКА: когда началась спецоперация, решение уехать из России далось легко
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Бывший шведский защитник СКА и «Сочи» Давид Рундблад высказался об отъезде из России. Кроме того, хоккеист поделился мыслями об уровне игры в Континентальной хоккейной лиге.

«В КХЛ слишком большая разница в уровнях. Лучшие команды играют интересно, а команды из низших каст в основном сосредотачиваются на защите. В «Сочи» не было места для творческой игры. Хорошо, что тренеры нам разрешали хотя бы заходить в зону атаки.

Я ещё в прошлом сезоне знал, что не собираюсь продолжать выступление в КХЛ. Когда Россия начала спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»), решение уехать далось легко. Уехать из России было проще», — приводит слова Рундблада Ilta-Sanomat.

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