В «Амур» на правах аренды перешёл нападающий «Металлурга»

Нападающий системы «Металлурга» Никита Гребёнкин на правах аренды перешёл в «Амур». В Хабаровске форвард будет играть до конца сезона-2022/2023.



«Никита Гребёнкин отправляется в «Амур», это годичная аренда, а значит, весной следующего года он вернётся в «Металлург». Сейчас такая схема выгодна и нам, и игроку. Никита получит необходимую игровую практику: мы видим, что он уже перерос уровень МХЛ и достаточно уверенно чувствует себя в ВХЛ. В «Амуре» Никита сможет «обрасти мясом» и показать себя в конкуренции со взрослыми игроками. Зная уровень его мастерства и бойцовский характер, мы не сомневаемся, что он выиграет эту борьбу и вернётся в нашу систему игроком высокого класса», — приводит слова спортивного директора «Металлурга» Сергея Гомоляко официальный телеграм-канал клуба.

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