Форвард «Чикаго» Патрик Кэйн рассказал, в чём Овечкин похож на Остона Мэттьюса

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн рассказал о том, что Остон Мэттьюс способен забить 60 голов во втором сезоне подряд, а также заявил что Александр Овечкин похож на Мэттьюса стилем празднования голов.

«Почему нет? С каждым годом Остон становится немного сильнее, даже если мы говорим о его атакующей игре или игре по всем участкам площадки.



Мэттьюс полагается не только на один способ забить. Он забивает в разных стилях: находясь перед воротами, быстрыми бросками или бросками в одно касание. Он динамичен на льду. Не вижу причин, по которым он бы не продолжил в том же духе.



Он хочет быть лучшим игроком на льду. Он радуется, когда забрасывает шайбу в ворота. Он ведь много забивает. Здорово, когда парни, забивающие много голов, радуются им, хотя делают это очень часто.



В этом смысле Александр Овечкин приходит на ум. Он по-прежнему очень эмоционально празднует свои голы. Эти парни любят забивать», – цитирует Кейна сайт НХЛ.