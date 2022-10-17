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И. о. главного тренера «Авангарда» прокомментировал поражение от «Магнитки»

И. о. главного тренера «Авангарда» прокомментировал поражение от «Магнитки»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (4:7).

«Мы знали, с какой командой сегодня играем. Основной акцент на собрании был сделан на том, что нужно хорошо сыграть в обороне. К сожалению, как раз этот компонент мы провалили. Благодарен ребятам за то, что боролись до конца. Все видели: мы старались вернуться, и были пару возвратов. Хорошая игра в атаке. Особенно молодцы те, кто играл в меньшинстве: не развалились, втроём ложились под шайбу — это очень важно», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Следующий матч «Металлург» проведёт в гостях с «Ак Барсом», игра начнётся 19 октября в 19:00 мск. «Авангард» сыграет в гостях с «Трактором», старт матча — 19 октября в 17:00 мск.

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