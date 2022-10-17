The Hockey News назвали главную проблему российского голкипера Ярослава Аскарова

Журналист The Hockey News Иан Кеннеди в своей статье назвал главной проблемой голкипера системы «Нэшвилла» Ярослава Аскарова малое количество игровое времени.
«Аскаров, выбранный «Нэшвилл Предаторз» на драфте в 2020 году под 11-м номером, эффективно использует свои габариты и спокойное поведение, чтобы останавливать нападающих. Основная проблема Аскарова заключается в том, что он мало играл в последнее время, приняв участие всего в 17 матчах регулярного сезона и плей-офф в прошлом году (в матчах за СКА и «СКА-Неву». — Прим. «Чемпионата»).
Адаптация к североамериканскому стилю игры в этом сезоне станет решающим шагом в развитии голкипера», — говорится в статье.
19-летний Аскаров провёл прошлый сезон в КХЛ за СКА. В регулярном чемпионате вратарь сыграл шесть матчей, в которых одержал две победы при 91,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,81.
- 17 октября 2022
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