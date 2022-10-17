Кудашов – о победном голе ЦСКА в матче с «Динамо»: это просто детский сад

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (1:3).

«Скажем так, не всё у нас получилось в матче. Были и хорошие, и плохие моменты, как и в любой игре, и этот матч не стал исключением. Не хочется вдаваться в подробности, потому что вы сами видели игру. Начало было неважное, и большинство сегодня не работало. Но были и положительные моменты – какую-то часть игры всё равно владели инициативой, как тоже обычно это и бывает. Наверное, пол-игры. Самоотверженность и самоотдача тоже присутствовала.

Начали активно, несколько смен провели, но потом ЦСКА взял преимущество в игре. По какой причине упустили инициативу? Давайте начнём с того, что мы играли с чемпионом. Лучше у Сергея Фёдорова спросить, в каком состоянии сейчас находится его команда. Но если мы начнём их анализировать, то уже не раз сказали, что команда осталась в тех же сочетаниях – у них те же защитники и те же нападающие. К тому же с сегодняшним календарём любой выходной день имеет значение. А у них три или четыре дня было, и это тоже существенный момент — а если учесть, что ЦСКА играет в агрессивный хоккей, то для них это было большое преимущество. У них опытная команда, у которой есть состав и победный опыт. Команда знает, что делать в сложных ситуациях.

Что касается их второго гола, то он сегодня стал решающим. И знаете, он настолько глупый. Мы в раздевалке сидели, и я сказал, что когда нас обыгрывают – это одно, но когда вы сами проигрываете… Это совсем другое. Вот этот гол – просто детский сад.

По состоянию Менелла у меня сейчас нет информации, он поехал на обследование», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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