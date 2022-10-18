Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ.

В очередном матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» Овечкин забросил две шайбы. Таким образом, на его счету стало 782 шайбы в карьере в НХЛ. Отставание от Хоу сократилось до 19 шайб.

Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).

Напомним, в мате регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 6:4. На счету Овечкина два гола и две результативные передачи в этой встрече.

Таким образом, Овечкин обошёл Дага Гилмора и вышел на 20-е место по очкам за карьеру в НХЛ. Следующая цель Овечкина – канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.