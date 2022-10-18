Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ.
В очередном матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» Овечкин забросил две шайбы. Таким образом, на его счету стало 782 шайбы в карьере в НХЛ. Отставание от Хоу сократилось до 19 шайб.
Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).
Напомним, в мате регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 6:4. На счету Овечкина два гола и две результативные передачи в этой встрече.
Таким образом, Овечкин обошёл Дага Гилмора и вышел на 20-е место по очкам за карьеру в НХЛ. Следующая цель Овечкина – канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.
Комментарии
- 18 октября 2022
-
05:50
-
05:46
-
05:33
-
05:30
-
05:21
-
05:16
-
05:02
-
04:55
-
04:46
-
04:45
-
04:42
-
04:38
-
03:53
-
03:36
-
03:28
-
03:25
-
03:06
-
02:55
-
02:15
- 17 октября 2022
-
23:47
-
23:26
-
23:03
-
22:59
-
22:51
-
22:47
-
22:41
-
22:36
-
22:13
-
21:53
-
21:52
-
21:40
-
21:24
-
20:43
-
20:34
-
20:18
Партнерский контент