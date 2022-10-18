Артемий Панарин повторил клубное достижение «Рейнджерс» 46-летней давности

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин повторил клубное достижение 46-летней давности.

Панарин по ходу матча отметился тремя голевыми передачами. Таким образом, россиянин отдал восемь результативных передач в четырёх первых играх НХЛ. Единственными игроками «Рейнджерс», кому покорялось подобное достижение, были Род Гилберт в сезоне-1976/1977 и Фил Гойетт в сезоне-1966/1967, сообщает официальный «Твиттер» команды.

Напомним, в текущем сезоне НХЛ на счету Панарина есть также две заброшенные шайбы.