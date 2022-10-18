Александр Георгиев без клюшки отразил серию бросков в упор в матче с «Миннесотой». Видео

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев сделал несколько эффектных сейвов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (6:3).

В середине третьего периода, когда счёт был 4:3 в пользу «лавин», хоккеисты «дикарей» провели опасную атаку. Так, Райан Хартман в упор бросал по воротам Георгиева — россиянин отразил бросок. После этого шайба заметалась у пятачка и отскочила к Маркусу Фолиньо — вратарь «Колорадо» щитком отразил атаку. В этом моменте Георгиев остался без клюшки, однако и это не помешало ему парировать бросок Йоэля Эрикссона Эка в упор. Наконец, шайба отскочила обратно к Хартману, который бросил с ползоны, — российский вратарь на этот раз намертво зафиксировал шайбу.

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