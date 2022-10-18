Александр Георгиев без клюшки отразил серию бросков в упор в матче с «Миннесотой». Видео
Поделиться
Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев сделал несколько эффектных сейвов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (6:3).
В середине третьего периода, когда счёт был 4:3 в пользу «лавин», хоккеисты «дикарей» провели опасную атаку. Так, Райан Хартман в упор бросал по воротам Георгиева — россиянин отразил бросок. После этого шайба заметалась у пятачка и отскочила к Маркусу Фолиньо — вратарь «Колорадо» щитком отразил атаку. В этом моменте Георгиев остался без клюшки, однако и это не помешало ему парировать бросок Йоэля Эрикссона Эка в упор. Наконец, шайба отскочила обратно к Хартману, который бросил с ползоны, — российский вратарь на этот раз намертво зафиксировал шайбу.
Комментарии
- 18 октября 2022
-
09:15
-
09:05
-
08:59
-
08:44
-
08:31
-
08:21
-
07:41
-
07:38
-
07:22
-
07:10
-
07:01
-
06:50
-
06:37
-
06:35
-
06:31
-
06:24
-
06:17
-
06:11
-
06:05
-
06:04
-
05:50
-
05:46
-
05:33
-
05:30
-
05:21
-
05:16
-
05:02
-
04:55
-
04:46
-
04:45
-
04:42
-
04:38
-
03:53
-
03:36
-
03:28
Партнерский контент