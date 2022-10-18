Ларкин чудом выбил шайбу у соперника при выходе на пустые ворота. «Детройт» сравнял счёт

Капитан «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин дал своей команде надежду на спасение в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (4:5 ОТ).

За полторы минуты до конца встречи при счёте 4:3 в пользу «королей» форвард лидирующей команды Виктор Арвидссон убежал в одиночестве на пустые ворота «Детройта». Ларкин ускорился и в падении, находясь позади соперника, клюшкой выбил у него шайбу. После этого «красные крылья» смогли отбиться и через 50 секунд сравняли счёт благодаря голу Оскара Сундквиста.

Момент можно посмотреть с 3:45.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Отметим, что «Детройт» в итоге всё равно уступил в овертайме.