Ларкин чудом выбил шайбу у соперника при выходе на пустые ворота. «Детройт» сравнял счёт
Поделиться
Капитан «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин дал своей команде надежду на спасение в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (4:5 ОТ).
За полторы минуты до конца встречи при счёте 4:3 в пользу «королей» форвард лидирующей команды Виктор Арвидссон убежал в одиночестве на пустые ворота «Детройта». Ларкин ускорился и в падении, находясь позади соперника, клюшкой выбил у него шайбу. После этого «красные крылья» смогли отбиться и через 50 секунд сравняли счёт благодаря голу Оскара Сундквиста.
Момент можно посмотреть с 3:45.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Отметим, что «Детройт» в итоге всё равно уступил в овертайме.
Комментарии
- 18 октября 2022
-
13:48
-
13:25
-
13:15
-
12:57
-
12:41
-
12:27
-
12:13
-
11:59
-
11:47
-
11:33
-
11:19
-
11:03
-
10:55
-
10:31
-
10:15
-
10:06
-
09:48
-
09:29
-
09:15
-
09:05
-
08:59
-
08:44
-
08:31
-
08:21
-
07:41
-
07:38
-
07:22
-
07:10
-
07:01
-
06:50
-
06:37
-
06:35
-
06:31
-
06:24
-
06:17
Партнерский контент