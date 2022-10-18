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Малкин — четвёртый среди действующих игроков НХЛ по числу матчей с 2+ голами

Малкин — четвёртый среди действующих игроков НХЛ по числу матчей с 2+ голами
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал третьей звездой матча с «Монреаль Канадиенс». В этой встрече форвард оформил дубль.

Как отмечает официальный сайт НХЛ, матч с «Монреалем» стал для Малкина 66-м в карьере, когда нападающий забрасывал не менее двух шайб. Он занимает четвёртое место среди действующих игроков НХЛ, уступая только капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (159), своему одноклубнику Сидни Кросби (88) и форварду «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивену Стэмкосу (85).

Напомним, ранее в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Монреаль» принимал «Питтсбург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

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