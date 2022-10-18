Тренер «Сибири» объяснил свои фразы про «витиеватый хоккей» и «тю-тю-тю», ставшие мемами

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал несколько своих высказываний, ставших мемами в хоккейном сообществе. Одна из них, про «витиеватый хоккей», была сказана ещё летом — во время предсезонных матчей и подготовки к новому сезону. Другую, «тю-тю-тю», Мартемьянов произнёс после встречи чемпионата с «Сочи».

«Ожидал ли, что моё «тю-тю-тю» из речи после матча с ХК «Сочи» так сильно разойдётся? Честно, не ожидал. Это тоже было сказано на эмоциях. Матч складывался вроде красиво, но голов не было. Надо было показать ребятам, чем тренерский штаб недоволен. Играть в одной зоне и не забивать голы — не есть хорошо.



Что имел в виду фразой про «витиеватый хоккей»? «Тю-тю-тю» — это и есть витиеватый хоккей. Красиво разыгрываются комбинации по углам, а соперник не пускает на средний и ближний пятак. Эффект от такой атаки никакой. Ты владеешь инициативой, а голов нет — и за такие матчи очки не дают.



«Витиеватый хоккей» не значит атакующий? Нет. Как у меня было в голове: это свободный художник, который рисует что-то абстрактное. В атаке всегда должен быть акцент», — приводит слова Мартемьянова «РБ Спорт».