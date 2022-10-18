Тренер «Ванкувера» до матча с «Кэпс»: с подозрением отношусь к отсутствию голов у Овечкина

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро перед матчем с «Вашингтон Кэпиталз» поделился мнением о том, что капитан «столичных» Александр Овечкин к тому моменту ещё не забивал в сезоне-2022/2023.

«Я всегда с подозрением отношусь к ситуациям, когда он не забивает гол, потому что он собирается подмигнуть мне. Тогда я говорю: «Не делай этого». Но ему определённо нравится играть с командами, которые я тренирую, и мы будем готовы, потому что он не собирается вечно оставаться без голов», — приводит слова Будро журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в ночь с 17 на 18 октября мск завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:4. Овечкин набрал 4 (2+2) очка.