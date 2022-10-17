«Металлург» объявил о заключении контракта с экс-наставником «Авангарда» Рябыкиным

«Металлург» на официальном сайте объявил о заключении контракта с Дмитрием Рябыкиным. Специалист займёт должность помощника главного тренера магнитогорцев.
«Соглашение между клубом и специалистом рассчитано до конца сезона. Дмитрий Анатольевич станет помощником Ильи Воробьёва и в том числе будет отвечать за игру команды в обороне. При этом все тренеры из действующего штаба продолжат свою работу», — говорится в сообщении.
Напомним, в начале октября «Авангард» объявил о расторжении контракта с главным тренером Дмитрием Рябыкиным. Под руководством наставника «ястребы» в новом сезоне из 16 матчей выиграли лишь в шести, потерпев девять поражений в основное время и ещё одно — в серии буллитов. Его место занял Михаил Кравец — сейчас он находится в статусе исполняющего обязанности главного тренера.
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