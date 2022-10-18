Кожевников — о Рябыкине в «Магнитке»: это говорит о профессионализме И. Воробьёва

Двукратный олимпийский чемпион, хоккейный эксперт Александр Кожевников поделился мыслями после поражения «Авангарда» в матче с «Металлургом» со счётом 4:7.
«Сенсация ли, что «Магнитка» победила «Авангард» — 7:4? Сенсация то, что Омск на ровном месте потерял сильного тренера. Дмитрий Рябыкин показал это уже в первом матче на мостике «Металлурга». Было видно, как «Магнитка» играла на слабых местах Омска, как в «кошки-мышки». Дала сопернику поиграть в атаке — и наказала за слабые места в обороне и в воротах. Классика тренерского жанра.
Хотел бы отдать должное главному тренеру «Металлурга» Илье Воробьёву. Он быстро разобрался в ситуации на рынке, взяв себе в штаб сильного специалиста. Это говорит о профессионализме данного тренера. И о перспективах этой «Магнитки».
«Авангард» продолжает разочаровывать? Не хочу в тысячный раз повторяться. Команда построена вопреки всем законам хоккея — мощная голова в виде атаки, слабое тело в виде обороны и вратарей. Тут всё вместе — и наследство североамериканского тренера, и свежая работа руководства. Не знаю, как Омск собирается проходить этот сезон», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.
- 18 октября 2022
-
14:12
-
14:00
-
13:48
-
13:25
-
13:15
-
12:57
-
12:41
-
12:27
-
12:13
-
11:59
-
11:47
-
11:33
-
11:19
-
11:03
-
10:55
-
10:31
-
10:15
-
10:06
-
09:48
-
09:29
-
09:15
-
09:05
-
08:59
-
08:44
-
08:31
-
08:21
-
07:41
-
07:38
-
07:22
-
07:10
-
07:01
-
06:50
-
06:37
-
06:35
-
06:31