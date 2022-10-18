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Кожевников — о Рябыкине в «Магнитке»: это говорит о профессионализме И. Воробьёва

Кожевников — о Рябыкине в «Магнитке»: это говорит о профессионализме И. Воробьёва
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Двукратный олимпийский чемпион, хоккейный эксперт Александр Кожевников поделился мыслями после поражения «Авангарда» в матче с «Металлургом» со счётом 4:7.

«Сенсация ли, что «Магнитка» победила «Авангард» — 7:4? Сенсация то, что Омск на ровном месте потерял сильного тренера. Дмитрий Рябыкин показал это уже в первом матче на мостике «Металлурга». Было видно, как «Магнитка» играла на слабых местах Омска, как в «кошки-мышки». Дала сопернику поиграть в атаке — и наказала за слабые места в обороне и в воротах. Классика тренерского жанра.

Хотел бы отдать должное главному тренеру «Металлурга» Илье Воробьёву. Он быстро разобрался в ситуации на рынке, взяв себе в штаб сильного специалиста. Это говорит о профессионализме данного тренера. И о перспективах этой «Магнитки».

«Авангард» продолжает разочаровывать? Не хочу в тысячный раз повторяться. Команда построена вопреки всем законам хоккея — мощная голова в виде атаки, слабое тело в виде обороны и вратарей. Тут всё вместе — и наследство североамериканского тренера, и свежая работа руководства. Не знаю, как Омск собирается проходить этот сезон», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

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