Эттингер: не знаю, что случилось бы со мной, если бы я попытался играть как Василевский
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Вратарь «Далласа» Джейк Эттингер прокомментировал игру голкипера «Тампы» Андрея Василевского.
«Я смотрю за его игрой. Он выбирает такие позиции, что меня это отталкивает. Я не знаю, что случилось бы с моим телом, если бы я попытался это повторить», — цитирует Эттингера Daily Faceoff.
Вратарь «Далласа» Джейк Эттингер назван третьей звездой первой игровой недели сезона-2022/2023. Он выиграл оба проведённых матча, в которых отразил 96,8% бросков — 60 из 62.
В сезоне-2021/2022 Василевский принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, одержав 39 побед с процентом отражённых бросков 91,6%. В плей-офф на счету голкипера 23 матча, в которых он записал на свой счёт 14 побед с процентом отражённых бросков 92,2%.
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