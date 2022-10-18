Минское «Динамо» и «Сочи» за 42 секунды после начала матча обменялись голами

В эти минуты на льду «Минск-Арены» проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местное «Динамо» принимает на своём льду «Сочи». Идёт первый период, счёт 1:1.

На девятой секунде встречи счёт открыл форвард сочинцев Кирилл Петьков, выиграв борьбу перед воротами.

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Спустя 33 секунды восстановил равенство в счёте нападающий хозяев Валентин Демченко, кистевым броском отправив шайбу под перекладину ворот ХК «Сочи».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Две шайбы за первые 42 секунды матча «Сочи» – «Динамо» Мн – второй результат по самым быстрым голам с начала игры в истории КХЛ. Быстрее были только игроки рижского «Динамо» и «Слована», забившие по голу в течение первых 36 секунд встречи (12.12.2018), сообщает официальный телеграм-канал КХЛ.

Гол Кирилла Петькова на девятой секунде стал самым быстрым в истории «Сочи». До этого клубный рекорд принадлежал Роберту Росену (13 секунд).