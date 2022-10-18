«Динамо» Минск — «Сочи»: ставка Анатолия Емелина на матч регулярного чемпионата КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Сочи».
Ставка: победа «Сочи» в матче за 3.80.
«У минского «Динамо» девять поражений в 10 матчах и явные проблемы с организацией игры. То, что во время своей серии поражений белорусы часто доживали до овертаймов, было не их заслугой – а недоработкой соперников, захотевших одержать победу «на лёгком дамском».
Экспресс с коэффициентом 13.28.
Команда Назарова, наоборот, прибавляет с каждым матчем. Единственный крупный недочёт сейчас – это реализация. В Минске должно прорвать. Три недели назад сочинцы уверенно победили «Динамо» дома, а теперь победят в гостях. Вряд ли соперники забьют больше пяти голов на двоих, но команда с Чёрного моря неплохо умеет удерживать даже минимальную разницу в счёте. Выбираю ставку победа «Сочи» в матче», — сказал Емелин.
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