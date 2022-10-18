Владислав Третьяк остался доволен вердиктом по допинговому делу Ничушкина

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что очень рад вердикту Международной федерации хоккея в отношении форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина по поводу возможного нарушения антидопинговых правил.
«Хочу подчеркнуть, что абсолютно все успехи и победы наших сборных всегда были чистыми. Мы никогда не допустим, чтобы ради достижения результата использовались запрещённые препараты. Это принципиальная позиция Федерации хоккея России. Мы никогда не кормили, не кормим и не будем кормить хоккеистов сборных команд России допингом. ФХР создала чистую и честную систему, в которой национальные команды добывают титулы и медали исключительно спортивными методами. Русские в хоккее побеждают без фармакологии.
И я очень рад, что чистоту и честность российского хоккея признали в том числе и компетентные международные органы. IIHF приняла абсолютно справедливое решение. И тем самым подтвердила, что нет поводов подозревать сборную России в играх с допингом. Мы продолжим работу, которая позволяет добиваться громких международных побед законными методами. И, конечно, всегда будем рады видеть Валерия Ничушкина в свитере национальной команды. Это великолепный игрок, который способен усилить сборную на любом самом престижном и статусном международном турнире», — сказал Третьяк «РИА Новости».
- 18 октября 2022
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