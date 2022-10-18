ИИХФ сняла все обвинения с Ничушкина за нарушение антидопинговых правил

Международная федерация хоккея не будет инициировать дисквалификацию нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте ФХР.

Это стало возможным после результатов дополнительных исследований Швейцарской лаборатории допинговых анализов. ИИХФ уведомила Ничушкина в том, что все обвинения с игрока сняты.



«Федерация хоккея России будет рада видеть Валерия в составе сборной после возвращения команды на международную арену», — говорится в сообщении.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в трёх встречах, в которых забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи, суммарно записав на свой счёт шесть очков.