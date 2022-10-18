Быков: Панарин, Ничушкин — это уральские самоцветы, там умеют создавать уникальных игроков

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал лидерство россиян в гонке бомбардиров и снайперов НХЛ.
Самым результативным в НХЛ сейчас является нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, на счету которого уже 10 (2+8) очков. Также форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин делит лидерство в гонке снайперов сезона, в четырёх матчах он забросил четыре шайбы.
«Можно только порадоваться за наших ребят и пожелать им и в дальнейшем удержать эти позиции.
Радует, что это воспитанники моего родного челябинского хоккея? Меня в принципе радует то, что наши парни показывают своё мастерство на высшем уровне и доминируют на нём. А то, что это ещё и челябинские воспитанники, радует вдвойне. Хороший пример и для следующего поколения челябинских мальчишек. Браво тренерам и воспитателям! Панарин и Ничушкин — это уральские самоцветы. В Челябинске умеют создавать уникальных игроков», — сказал Быков в интервью «РБ Спорт».
- 18 октября 2022
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