Быков: Панарин, Ничушкин — это уральские самоцветы, там умеют создавать уникальных игроков

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал лидерство россиян в гонке бомбардиров и снайперов НХЛ.

Самым результативным в НХЛ сейчас является нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, на счету которого уже 10 (2+8) очков. Также форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин делит лидерство в гонке снайперов сезона, в четырёх матчах он забросил четыре шайбы.

«Можно только порадоваться за наших ребят и пожелать им и в дальнейшем удержать эти позиции.

Радует, что это воспитанники моего родного челябинского хоккея? Меня в принципе радует то, что наши парни показывают своё мастерство на высшем уровне и доминируют на нём. А то, что это ещё и челябинские воспитанники, радует вдвойне. Хороший пример и для следующего поколения челябинских мальчишек. Браво тренерам и воспитателям! Панарин и Ничушкин — это уральские самоцветы. В Челябинске умеют создавать уникальных игроков», — сказал Быков в интервью «РБ Спорт».