«Салават Юлаев» победил в гостях «Спартак», забросив пять шайб

В Москве прошёл матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Спартак» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу со счётом 5:2 (3:0, 1:0, 1:2) одержали уфимцы.

На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий гостей Александр Кадейкин с передач Егора Сучкова и Сергея Шмелёва. На 17-й минуте первого периода вторую шайбу в ворота «Спартака» забросил Иван Дроздов с передач Александра Хмелевски и Шакира Мухамадуллина. Третий гол забил защитник «Салавата» Райан Мёрфи с передачи Ивана Дроздова.

На 18-й минуте второго периода довёл счёт до крупного Данил Башкиров с передачи Михаила Науменкова.

В начале третьего периода одну шайбу отыграл форвард «Спартака» Александр Хохлачёв с передач Даниила Орлова и Фила Вароне. На 15-й минуте третьего периода пятую шайбу в ворота хозяев забросил Владислав Картаев с передач Глеба Кузьмина и Михаила Науменкова. Через 30 секунд вторую шайбу «Спартака» забросил Александр Хохлачёв с передач Фила Вароне и Джоуи Кина.

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Следующий матч «Спартак» проведёт в гостях с «Адмиралом» 21 октября (12:30 мск). «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Северсталью» 20 октября (19:00 мск).