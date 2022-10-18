Форвард «Сент-Луиса» Шенн: всегда был поклонником Буре и всю жизнь ношу 10-й номер
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Форвард «Сент-Луиса» Брэйден Шенн рассказал, что выбрал 10-й номер в честь своего кумира Павла Буре.
«Одно время у меня был номер 19, а в Лос-Анджелесе был номер 55 на тренировочном сборе, но в остальном у меня всегда был номер 10. Я всегда был большим поклонником Павла Буре. Я знаю, что наши с ним стили игры, вероятно, непохожи, но мне нравились молниеносность и мастерство Буре в юном возрасте.
Когда-то я собирал его хоккейные карточки, был его большим фанатом и теперь всю жизнь ношу этот номер. Мне посчастливилось взять 10-й номер в тех местах, где я играл: в Лос-Анджелесе, Филадельфии и здесь, в Сент-Луисе. Это просто число, но для меня оно имеет небольшой смысл», — цитирует Шенна The Athletic.
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