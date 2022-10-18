Первый тренер Назарова: Андрей готовит молодёжь, в этом он большой умелец

Первый тренер Андрея Назарова, прославленный российский тренер Виктор Перегудов, рассказал о том, что главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Андрей Назаров старается делать ставку на молодых хоккеистов.

«Андрей всегда готовил и готовит для нашего хоккея молодёжь, в этом он большой умелец. Посмотрите, кто у него забивает: обычные молодые пацаны. Он и у меня был таким же пацаном. Правда, здоровым и иногда не слушался (смеётся). Всё у Андрюхи будет хорошо, он порядочный человек. Да, сейчас его команда проигрывает. А кто не проигрывал? Назаров — опытный парень. Пусть трудится, у него своя философия», — сказал Перегудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

После 18 игр «Сочи» замыкает турнирную таблицу Западной конференции, набрав девять очков.