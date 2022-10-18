Андрей Назаров: на одно очко мы сегодня наработали, много молодёжи вышло играть

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (3:5).

«Игра интересная, на мой взгляд, получилась, немножко не повезло нам с четвёртым голом – от своей ноги забили. Был шанс сравнять игру, не смогли. Не смогли тоже по определённым причинам, противник сегодня хорошо оборонялся, ловил шайбы на себя. По своим ребятам так скажу: конечно, надо добавлять. На одно очко мы сегодня наработали, много молодёжи вышло играть. Травмы нас замучили, но те, кто вышел сегодня, бились, старались.

Не сыграло ли злую шутку с командой то, что забили шайбу на девятой секунде? Ну да, есть такое: когда быстро забиваешь гол, идёт лёгкая расслабленность, тут же получили в ответ. Стараемся с первых смен играть активно. При счёте 3:3 курьёзный гол пропустили. Был шанс исправить при игре «пять на три», но «Динамо» хорошо оборонялось.

С чем связано большое количество удалений в первом периоде? Обе команды старались, тяжело контролировать эмоции, всем нужна победа. В основном эти удаления от плохого контроля клюшки.

Как оценю игру Егора Соболевского? Очень неплохо, неплохой бросок, неплохое движение у него. Первая игра – она и есть первая игра. Дали шанс ему поиграть «пять на четыре», почувствовать, чтобы понял, что это такое. Дальше будем его использовать, неплохо сыграл», — цитирует Назарова сайт «Сочи».